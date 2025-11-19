На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше анонсировали операцию по противодействию диверсиям

Косиняк-Камыш: в Польше проведут операцию «Горизонт» по противодействию диверсиям
Kuba Stezycki/Reuters

Армия Польши проведет операцию «Горизонт», направленную на противодействие диверсионным актам и защиту критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает сайт ведомства.

«В операции «Горизонт» будет задействовано до 10 000 военнослужащих. Это следующая крупная операция после «Безопасного Подлясья», в которой ежедневно дежурили около 5000 военнослужащих», — сказал глава оборонного ведомства.

Начальник генерального штаба войска польского Веслав Кукула добавил, что операция начнется 21 ноября. По его словам, она пройдет по всей территории республики.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября премьер-министр Польши Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности подозреваемых в совершении трех диверсий на польской железной дороге. По словам главы правительства, речь идет о двоих «гражданах Украины, сотрудничающих с Россией». Оба после совершения диверсий покинули Польшу, выехав в Белоруссию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский сенатор назвал польского премьера безумцем.

