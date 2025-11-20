На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ считают маловероятным, что Зеленский согласится на мирный план Трампа

WP: Зеленский вряд ли согласится на мирный план Трампа
Alina Smutko/Reuters

Прорыв по новому мирному плану президента США Дональда Трампа маловероятен. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается в публикации, в последнем предложении американской администрации содержится ряд уступок со стороны Киева, на которые Зеленскому будет сложно пойти.

«Предложение администрации включает ряд уступок, которые Зеленскому будет сложно одобрить, включая значительную потерю территории и строгие ограничения на украинские вооруженные силы», — говорится в материале.

Однако в статье отмечается, что Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом на Украине, в который были втянуты его ближайшие соратники. В сочетании с изнуряющими темпами российских ударов, а также давлением со стороны официальных лиц США у президента Украины остается мало вариантов на положительный исход дела.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом.

Ранее мирный план Трампа назвали «кошмаром» для Европы и Украины.

