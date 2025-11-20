В Белоруссии заявили, что Литва может снова закрыть границы

Литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Белоруссией — это может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

По его словам, решение Вильнюса о возобновлении работы пограничных переходов Бенякони — Шальчининкай и Каменный Лог — Мядининкай было принято с нарушением двустороннего соглашения, согласно которому власти обеих стран о таких действиях должны оповещать заранее (от 1 до 5 дней). Варанков подчеркнул, что Литва таким образом снова продемонстрировала пренебрежение международно-правовыми обязательствами.

«Также сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом, о чем литовские власти прямо заявляют. Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц», — добавил он.

Представитель МИД напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Вильнюс объяснил этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее литовские СМИ рассказали о реакции людей на открытие границы с Белоруссией.