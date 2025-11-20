На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили, что Литва может снова закрыть границы

МИД Белоруссии: Литва допускает новое одностороннее закрытие границы
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Белоруссией — это может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

По его словам, решение Вильнюса о возобновлении работы пограничных переходов Бенякони — Шальчининкай и Каменный Лог — Мядининкай было принято с нарушением двустороннего соглашения, согласно которому власти обеих стран о таких действиях должны оповещать заранее (от 1 до 5 дней). Варанков подчеркнул, что Литва таким образом снова продемонстрировала пренебрежение международно-правовыми обязательствами.

«Также сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом, о чем литовские власти прямо заявляют. Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц», — добавил он.

Представитель МИД напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Вильнюс объяснил этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее литовские СМИ рассказали о реакции людей на открытие границы с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами