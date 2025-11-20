Американский сенатор заявил об одобрении Трампом новых санкций против России

Сенатор Грэм заявил, что Трамп одобрил проект о новых санкциях против России

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях против России и ее торговых партнеров. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сенатор уточнил, что Трамп попросил лидера республиканского большинства в сенате конгресса Джона Тьюна ускорить вынесение законопроекта на рассмотрение.

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение», — сказал Грэм.

17 ноября Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект американских сенаторов Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Ранее в России призвали не верить угрозам санкций от Трампа.