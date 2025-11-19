На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили появление тайного плана США о мире на Украине

Политолог Гафарова: Трамп хочет соглашения до полной деградации Украины на фронте
Ken Cedeno/Reuters

Активизация переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Киева, связана с желанием президента США Дональда Трампа выйти на соглашение, пока ситуация для Украины не деградировала окончательно. Об этом «Газете.Ru» заявила политолог, заместитель директора Центра политической информации Анастасия Гафарова.

«Для Трампа, безусловно, важно выйти на соглашение по Украине как можно скорее, пока ситуация на фронте не деградировала для Киева окончательно, и, конечно, чтобы перебить весь негатив во внутренней политике — имеется в виду дело Эпштейна и другие проблемы», — сказала Гафарова.

Она указала на желание президента США как можно быстрее договориться с Россией по аналогии с соглашением о секторе Газа, именно поэтому возникла спешная попытка организовать саммит в Будапеште. Встреча лидеров сорвалась, поскольку Москва держалась за достигнутые в Анкоридже договоренности, в то время как Вашингтон сделал разворот в сторону «неясных инициатив». Сейчас была произведена работа по синхронизации и прояснению позиций, указала эксперт.

В то же время политолог отметила, что диалог между США и Украиной идет трудно. Гафарова допустила, что его срывает Киев, поскольку сначала намерен проконсультироваться с Лондоном.

До этого портал Axios писал, что администрация Дональда Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования по Украине и ведет закрытые консультации с Россией. По его данным, документ обсуждали Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Вашингтон уже довел ключевые идеи до Киева и Европы.

Ранее Сибига раскрыл, с чего должен начинаться любой план по миру на Украине.

Переговоры о мире на Украине
