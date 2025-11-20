На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN сообщил о переписывавшихся с Эпштейном политиках, банкирах и бизнесменах

CNN: к Эпштейну за информацией о Трампе обращались политики и бизнесмены
Kevin Lamarque/Reuters

Политики, банкиры и бизнесмены обращались к финансисту Джеффри Эпштейну, чтобы получить информацию о президенте США Дональде Трампе и его деятельности. Об этом, ссылаясь на опубликованные конгрессом материалы, сообщает телеканал CNN.

Так, за советом, связями, шутками и сплетнями о Трампе к Эпштейну обращались «всемирно известные ученые и банковские магнаты, ведущие журналисты и влиятельные политические деятели».

Эпштейн переписывался, в частности, обменивался с делегатом в палате представителей США от американских Виргинских островов, демократом Стейси Пласкетт, бывшим министром финансов Ларри Саммерсом, экс-советником Трампа Стивом Бэнноном, бизнесменами Питером Тилем и Томасом Притцкером.

20 ноября американский генпрокурор Пэм Бонди заявила, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствующий законопроект подпишет президент Трамп.

Ранее глава Белого дома нагрубил журналистке после вопроса о его связях с Эпштейном.

