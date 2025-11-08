На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт обратил внимание на исчезновение Келлога после встречи с Зеленским

Соскин: Келлог перестал говорить о поддержке Украины после визита в Киев
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог перестал публично высказываться в поддержку республики после встречи с главой государства Владимиром Зеленским в сентябре в Киеве. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что даст ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из [информационного] пространства», — указал Соскин.

Он предположил, что такое развитие событий связано с тем, что Зеленский начал использовать визиты Келлога в страну в качестве повода для пиар-акций. Администрация Трапа поняла, что раз Зеленский начинает хвалить Келлога, «то это очень опасно», а значит нужно держаться «подальше», считает эксперт.

До этого президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпредставителя президента США Кита Келлога орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Отмечается, что Келлог получил награду за особый вклад межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета страны, популяризацию Украины за границей.

Ранее Зеленский назвал Келлога «ПВО не хуже, чем Patriot».

