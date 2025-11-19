Трамп заявил, что США были «позором для всего мира»

Трамп: США при Байдене были позором для всего мира, которые никто не уважал

Соединенные Штаты при предыдущем руководстве были «позором для всего мира», но сейчас страна восстановила международное уважение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите с представителями Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Американский лидер раскритиковал период, когда американское руководство, по его словам, не могло эффективно выполнять свои функции. Трамп подчеркнул, что сейчас ситуация кардинально изменилась и США вновь занимают достойное место на мировой арене.

«Они нас не уважали. Мы были горсткой дураков, и наш президент не мог вставать, говорить, подниматься по трапу. Мы были позором для всего мира», — заявил Трамп.

18 ноября Трамп заявил, что во время правления Джо Байдена Соединенные Штаты стали «объектом насмешек» для всего мира. Он подчеркнул, что подобная ситуация, когда страну высмеивают, неприемлема для Соединенных Штатов.

При этом экс-президент Байден считает, что именно действия Трампа бросают тень на репутацию страны.

