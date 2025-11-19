На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США были «позором для всего мира»

Трамп: США при Байдене были позором для всего мира, которые никто не уважал
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Соединенные Штаты при предыдущем руководстве были «позором для всего мира», но сейчас страна восстановила международное уважение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите с представителями Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Американский лидер раскритиковал период, когда американское руководство, по его словам, не могло эффективно выполнять свои функции. Трамп подчеркнул, что сейчас ситуация кардинально изменилась и США вновь занимают достойное место на мировой арене.

«Они нас не уважали. Мы были горсткой дураков, и наш президент не мог вставать, говорить, подниматься по трапу. Мы были позором для всего мира», — заявил Трамп.

18 ноября Трамп заявил, что во время правления Джо Байдена Соединенные Штаты стали «объектом насмешек» для всего мира. Он подчеркнул, что подобная ситуация, когда страну высмеивают, неприемлема для Соединенных Штатов.

При этом экс-президент Байден считает, что именно действия Трампа бросают тень на репутацию страны.

Ранее Трамп навал причину своего постоянного недосыпа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами