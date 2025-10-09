Перспективные американские истребители шестого поколения F-47 и F/A-XX станут кошмаром для российского перехватчика МиГ-41, вероятно, представляющего собой всего лишь концепцию, опережающую возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Об этом в статье для издания National Security Journal (NSJ) написал обозреватель Брент Иствуд.

Он выразил уверенность, что обещания Москвы создать новый боевой самолет «опережают физику, материаловедение и раздавленную санкциями промышленность». По мнению автора материала, у РФ просто отсутствуют возможности для создания двигателей, которые позволили бы воздушному судну достичь скорости, превышающей четыре числа Маха.

«Возможно ли, что МиГ-41 существует только на бумаге? Возможно. Число Маха 4,3 звучит как фантастика, а опыт РФ с [истребителями] Су-57 и Су-75 показывает, что эта скорость недостижима», — говорится в публикации.

На этом фоне Иствуд назвал МиГ-41 «плодом воображения». Как отметил обозреватель, планы по созданию этого перехватчика являются примером того, как российская ОПК пытается «угнаться» за разработками США и Китая.

В январе текущего года летчик-испытатель, шеф-пилот Опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Сергей Богдан заявил, что у РФ есть движение вперед в вопросе создания истребителя шестого поколения. При этом он подчеркнул, что создание самолета следующего поколения — это всегда очень затратный технический вопрос.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали о разработке истребителя шестого поколения МиГ-41.