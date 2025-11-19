В ЕС договорились о быстрой переброске войск через границу на случай конфликта

Восемь стран Евросоюза подписали документ о создании зоны ускоренной военной мобильности для Центральной и Северной Европы. Об этом говорится в заявлении нидерландского кабмина, пишет РИА Новости.

«Официально учреждена Центрально-североевропейская зона военной мобильности (CNE MMA)», — сообщается в документе.

Меморандум подписали восемь стран ЕС: Германия, Бельгия, Нидерланды, Польша, Литва, Словакия, Чехия и Люксембург. Теперь войска и тяжелая техника смогут перемещаться через границы этих государств быстрее.

В документе отмечается, что следующим шагом станет создание на европейском континенте своего рода военной Шенгенской зоны.

До этого польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники сообщала, что Европа проводит политику, направленную на облегчение передвижения войск внутри ЕС на случай «потенциального конфликта с Россией». Отмечается, что чиновники Европейской комиссии «охотно говорят» о «военном Шенгене», имея в виду отмену пограничного контроля при перемещении войск. Идея заключается в создании зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов.

Ранее стало известно о планах ЕС увеличить расходы на военную мобильность в 10 раз.