В Китае усомнились в праве Японии быть членом Совбеза ООН

Япония не может быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, так как страна еще всецело не осознала преступления, которые были совершены ею во время Второй мировой войны. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает Reuters.

«Япония должным образом не осознала свои военные преступления. Такое государство не может нести ответственность за поддержание мира и безопасности и поэтому не имеет права быть членом Совбеза Организации Объединенных Наций», — сказала дипломат.

Кроме того, Мао Нин подчеркнула, что японский премьер-министр Сакаэ Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела Китая, высказываясь о Тайване. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Япония в ХХ веке развязала «агрессивную войну», тем самым «принесла страдания народам Азии и всего мира».

14 ноября в Минобороны Китая заявили, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если осмелится вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня. В Пекине призвали Токио «помнить уроки прошлого». Политический скандал разгорелся после того, как японский премьер‑министр Санаэ Такаити допустила возможность воспользоваться правом на коллективную самооборону, если тайваньский вопрос станет «угрожающим выживанию» Японии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

