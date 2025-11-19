Российский посол раскрыл детали переговоров с США по раздражителям

Российские власти призывают Госдепартамент США не «заужать» диалог по раздражителям в двухсторонних отношениях. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью «Коммерсанту».

«Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не заужать <...> диалог по раздражителям», — сказал Дарчиев.

По его словам, для устранения проблем в отношениях двух стран нельзя ограничиваться только визовой сферой и более мелкими бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий. Посол подчеркнул, что необходимо вернуться к отправной точке и разобраться с последствиями «российско-американской дипломатической войны» 2016 года, которую начал на тот момент хозяин Белого дома Барак Обама.

Дарчиев отметил, что Россия по-прежнему настроена «настойчиво работать в этом направлении».

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не так быстро, как хотелось бы. Лавров подчеркнул, что в рамках диалога с Соединенными Штатами важно не ограничиваться вопросами работы посольств, но и заниматься налаживанием авиасообщения между странами и возвратом дипсобственности России.

