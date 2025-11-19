На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия указала на отсутствие ясности по ядерным испытаниям от США

Дарчиев: США не предоставили разъяснений по своей позиции о ядерных испытаний
МИД РФ

Соединенные Штаты до сих пор не прояснили свою позицию относительно возможного возобновления ядерных испытаний, что вызывает вопросы об ответственности их подхода. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, слова которого передает ТАСС.

По его мнению, попытки создать неопределенность вокруг этого вопроса подрывают доверие между сторонами. При этом Россия сохраняет спокойствие в оценке американских заявлений, ссылаясь на наличие у нее современных образцов вооружений.

«РФ спокойно воспринимает заявления США по ядерным испытаниям в свете наличия у нее прорывных образцов новейших вооружений», — отметил представитель.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить ядерные испытания — они пройдут «совсем скоро». При этом, по данным CNN, министерство энергетики США пытается отговорить Белый дом от этого шага. Трамп объясняет свое решение действиями других стран: по его словам, ядерное оружие якобы тестируют Россия и Китай, а сам американский лидер призывает к трехсторонней встрече для сокращения такого вооружения. Однако в РФ обвинения в ядерных испытаниях отвергают.

Ранее в США заявили о начале новой гонки вооружений.

