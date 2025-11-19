На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СВР заявили о панике в Евросоюзе из-за краха антироссийского проекта на Украине

СВР: в Евросоюзе предупредили о неизбежном разгроме киевского режима
Global Look Press

Специалисты из стран Европейского союза предупредили о грядущем провале антироссийского проекта на Украине. Об этом сообщается в релизе пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

Отмечается, что эксперты внешнеполитических и военных ведомств европейских государств «бьют в набат» и предупреждают правительства стран ЕС о приближении краха западного проекта «анти-Россия» на Украине.

«В направляемых в высокие кабинеты докладах указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима», — указывается в публикации.

Также в СВР заявили, что внешнеполитические ведомства стран Европейского союза обеспокоены из-за настроя украинцев, которые испытывают сильную усталость от затяжного конфликта с Россией и становятся все более апатичными. По информации СВР, украинские граждане осознают, что государство «погрязло в коррупции», поэтому в Европе растет число противников продолжения финансовой помощи Украине.

Ранее Песков перечислил причины головной боли Киева.

