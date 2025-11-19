На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали последствия отмены встречи Уиткоффа с Зеленским

Депутат Чепа: отказ Уиткоффа от встречи говорит о большой угрозе для Зеленского
true
true
true
close
Reuters

Отмена встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским говорит о серьезной угрозе для украинского лидера и его команды. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что незадолго до отмены встречи Уиткоффа и Зеленского США отказались принимать главу офиса президента Украины Андрея Ермака, и вместо возвращения в Киев он поехал в Италию. Депутат предположил, что Ермак вообще не собирается возвращаться.

«То же самое мы видим и с Зеленским, с ним отказался встречаться Уиткофф. Не просто так шум поднимает и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возникла очень большая угроза перед командой Зеленского», — сказал Чепа.

Парламентарий указал, что остается меньше года до промежуточных выборов в США, вокруг которых «будет вестись большая игра». Это влияет на то, какую политику Белый дом будет проводить в том числе и с командой Зеленского, подчеркнул депутат.

До этого Axios, ссылаясь на чиновников из США, писал, что Стив Уиткофф отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

Ранее Ермак раскрыл цели визита делегации Украины в Турцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами