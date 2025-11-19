В Госдуме назвали последствия отмены встречи Уиткоффа с Зеленским

Депутат Чепа: отказ Уиткоффа от встречи говорит о большой угрозе для Зеленского

Отмена встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским говорит о серьезной угрозе для украинского лидера и его команды. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что незадолго до отмены встречи Уиткоффа и Зеленского США отказались принимать главу офиса президента Украины Андрея Ермака, и вместо возвращения в Киев он поехал в Италию. Депутат предположил, что Ермак вообще не собирается возвращаться.

«То же самое мы видим и с Зеленским, с ним отказался встречаться Уиткофф. Не просто так шум поднимает и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возникла очень большая угроза перед командой Зеленского», — сказал Чепа.

Парламентарий указал, что остается меньше года до промежуточных выборов в США, вокруг которых «будет вестись большая игра». Это влияет на то, какую политику Белый дом будет проводить в том числе и с командой Зеленского, подчеркнул депутат.

До этого Axios, ссылаясь на чиновников из США, писал, что Стив Уиткофф отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

Ранее Ермак раскрыл цели визита делегации Украины в Турцию.