Путин обратился к участникам и гостям Всемирного русского народного собора

Путин: память о свершениях предков вдохновляет воинов, сражающихся с неонацистами
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Память о свершениях предков вдохновляет сегодняшнее поколение российских военных, которые сражаются с «неонацистами, освобождают исторические территории» в зоне проведения специальной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям 27-го Всемирного русского народного собора, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что считает тему нынешней встречи «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг» очень актуальной и важной. Политик добавил, что в России гордятся мужеством отцов, дедов и прадедов, которые в годы огромных испытаний продемонстрировали пример сплоченности и самоотверженности, отстояли свободу и суверенитет своей страны.

Путин добавил, что сохранение памяти о стойкости предков и свершениях имеет для современных россиян, для будущего России непреходящее моральное, общественное, государственное значение, а также новые силы, закаляет его дух и характер.

Деды и прадеды, по словам президента, вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые берегут безопасность российских граждан, «сражаются с неонацистами, освобождают исторические российские территории».

Ранее Путин заявил о пересмотре итогов Второй мировой войны в странах Запада.

