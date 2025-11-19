На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Киев может остаться один на один со своими проблемами

Политолог Миронов: Украина может в ближайшее время потерять государственность
Политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов в интервью РИАМО прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией в Турции. По мнению эксперта, странное поведение политика, при котором он то публично отказывается от диалога с Москвой, то вновь хочет его продолжить, не случайно.

«Украина выполняет все поручения своих американских и европейских хозяев и кураторов. А так как у самих кураторов есть существенные противоречия между собой, то и действия Киева выглядят смешно и несогласованно. Не исключено, что завтра Зеленский снова объявит о прекращении переговоров», — сказал Миронов.

Он добавил, что украинское руководство мечется от одних союзников к другим, но никто из них уже не может оказать полноценную поддержку Киеву, особенно на фоне коррупционного скандала. Украина, по его словам, рискует остаться один на один со своими проблемами и, как следствие, потерять государственность.

19 ноября в Турции пройдет ряд встреч для подготовки к возобновлению переговоров с Россией при участии президента Украины Владимира Зеленского. Согласно сообщению самого Зеленского, Киев представит партнерам новые решения кризиса. Как в Москве относятся к предстоящей встрече и почему президент Украины хочет возобновления переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции обвинили Зеленского в уничтожении Украины.

