Рябков заявил о неопределенности США по предложению Путина по ДСНВ

Рябков: США до сих пор не определились с позицией по судьбе ДСНВ

США пока не определились с позицией по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Нет, пока не было», — заявил Рябков в ответ на вопрос о реакции США на предложение России в сфере ДСНВ.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026 года.

Президент США Дональд Трамп пока не отреагировал на это предложение Путина. Однако в издании The American Conservative призвали его согласиться. В публикации говорится, что без нового договора СНВ-III или соглашения, которое его заменит, США и Россия могут ввязаться в гонку вооружений. В статье говорится, что худшим исходом является возможное «применение ядерного оружия, что в конечном итоге приведет к взаимному уничтожению».

Ранее Россия предупредила США о последствиях отказа от инициативы по ДСНВ.