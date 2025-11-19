В НАБУ заявили, что «кошелек» Зеленского не был главным бенефициаром коррупции

Детектив НАБУ: Миндич управлял коррупцией, но не был главным бенефициаром

Украинский бизнесмен Тимур Миндич управлял коррупционными схемами в сфере энергетики и обороны, но не был их главным бенефициаром. Об этом изданию «Общественное. Новости» рассказал руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.

«По моей информации, Карлсон выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром», — заявил собеседник издания.

Магамедрасулов добавил, что по его информации, изначально Миндич «был менеджером средней руки» в команде олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Во время менеджмента фирмы «Квартал 95» он близко познакомился с командой, которая в дальнейшем частично стала властью на Украине, указал детектив НАБУ.

По словам Магамедрасулова, следует взять во внимание масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, поскольку из этого можно сделать вывод о существовании бенефициаров, «без политической воли которых эти процессы не могли быть реализованы».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

