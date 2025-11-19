На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАБУ заявили, что «кошелек» Зеленского не был главным бенефициаром коррупции

Детектив НАБУ: Миндич управлял коррупцией, но не был главным бенефициаром
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Украинский бизнесмен Тимур Миндич управлял коррупционными схемами в сфере энергетики и обороны, но не был их главным бенефициаром. Об этом изданию «Общественное. Новости» рассказал руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.

«По моей информации, Карлсон выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром», — заявил собеседник издания.

Магамедрасулов добавил, что по его информации, изначально Миндич «был менеджером средней руки» в команде олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Во время менеджмента фирмы «Квартал 95» он близко познакомился с командой, которая в дальнейшем частично стала властью на Украине, указал детектив НАБУ.

По словам Магамедрасулова, следует взять во внимание масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, поскольку из этого можно сделать вывод о существовании бенефициаров, «без политической воли которых эти процессы не могли быть реализованы».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее в Польше назвали возможных соучастников побега «кошелька» Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами