Захарова раскрыла роль Европы в коррупционных схемах Миндича

Захарова: Евросоюз был частью коррупционных схем Миндича на Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейские политики были не только в курсе, но и являлись частью коррупционных схем, которые возглавлял украинский предприниматель Тимур Миндич. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Когда говорят, [что] возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель? Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих», — сказала Захарова.

Европейские политики не могли не знать, куда уходят деньги, потому что «они часть схемы», указала дипломат. Деньги отправлялись на счета, аффилированные с европейцами, и в этом заключалась «суть игры», подчеркнула она.

Накануне бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник со ссылкой на «свою информацию» заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправлял денежные переводы европейским лидерам, и является носителем «серьезного компромата» на Владимира Зеленского.

Ранее в США назвали заинтересованных в коррупционном скандале на Украине.

