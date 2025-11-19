Рейтинг Трампа рухнул до рекордного минимума

Reuters: рейтинг Трампа упал до самого низкого значения за второй срок

Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом свидетельствуют опрос, который 14–17 ноября совместно провели информационное агентство Reuters и международная служба Ipsos.

Деятельность Трампа на посту главы Белого дома одобрили 38% опрошенных. 60% респондентов дали противоположный ответ. Это самый низкий показатель для Трампа. В январе он составлял 47% и с тех пор не опускался ниже 40%. По сравнению с последним опросом, который проводился в начале ноября, популярность Трампа уменьшилась на 2%.

По данным исследователей, опрошенные выражали недовольство ростом цен в стране и тем, как проводится разбирательство по делу уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

25 августа Трамп заявил о своей рекордной популярности среди американцев и обвинил СМИ в фейках.

Ранее стало известно, что ведущий американского ток-шоу оказался популярнее Трампа.