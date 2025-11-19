На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рейтинг Трампа рухнул до рекордного минимума

Reuters: рейтинг Трампа упал до самого низкого значения за второй срок
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом свидетельствуют опрос, который 14–17 ноября совместно провели информационное агентство Reuters и международная служба Ipsos.

Деятельность Трампа на посту главы Белого дома одобрили 38% опрошенных. 60% респондентов дали противоположный ответ. Это самый низкий показатель для Трампа. В январе он составлял 47% и с тех пор не опускался ниже 40%. По сравнению с последним опросом, который проводился в начале ноября, популярность Трампа уменьшилась на 2%.

По данным исследователей, опрошенные выражали недовольство ростом цен в стране и тем, как проводится разбирательство по делу уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

25 августа Трамп заявил о своей рекордной популярности среди американцев и обвинил СМИ в фейках.

Ранее стало известно, что ведущий американского ток-шоу оказался популярнее Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами