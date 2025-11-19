На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чехии захотели возродить «Дружбу» ради нефти

ČRo: «Дружбу» могут оживить в Чехии, чтобы транспортировать нефть с Украины
true
true
true
close
Reuters

Поставки нефти в Чехию с Украины могут начаться еще до конца этого года по трубопроводу «Дружба», по которому в прошлом шли поставки российской нефти. Об этом сообщает чешское радио ČRo со ссылкой на источники.

«Украинская нефть может быть транспортирована в Чехию, и тем самым может возродиться трубопровод «Дружба». Нефть украинского происхождения должна начать поступать в Чехию уже в обозримом будущем», — говорится в публикации.

По данным ČRo, владелец двух чешских нефтеперерабатывающих заводов, польская компания Orlen, ведет переговоры с украинской стороной о возможной закупке сырья.

Однако, обращает внимание источник, в настоящее время заключение контракта сдерживается сложностями, связанными с транспортировкой нефти.

В 2024 году 42% импортированной Чехией нефти было поставлено по российскому трубопроводу «Дружба», однако с марта 2025 года поставки российской нефти в страну прекратились. 18 июля текущего года Евросоюз отменил разрешение на импорт нефти из РФ для Чехии на фоне принятия 18-го пакета санкций в отношении РФ.

Ранее Азербайджан поставил в Чехию загрязненную хлором нефть.

