На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе

МИД РФ: принятая резолюция США по Газе противоречит созданию Палестины
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Принятая в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) резолюция США по решению конфликта в секторе Газа противоречит международно-правовым решениям о создании государства Палестина. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что резолюция 2803 не соответствует решениям о создании «независимого и территориально непрерывного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который бы сосуществовал в мире с Израилем».

Кроме того в дипведомстве раскритиковали методы американцев в продвижении резолюции, отметив отсутствие добросовестного обсуждения и учета замечаний других делегаций. Контрпроект России, который был призван преодолеть противоречия через возврат к международно-правовым основам, не был принят во внимание, добавили в МИД РФ.

Там добавили, что за последние два года США шесть раз использовали право вето против проектов резолюций с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, что препятствовало прекращению страданий гражданского населения.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами