В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе

Принятая в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) резолюция США по решению конфликта в секторе Газа противоречит международно-правовым решениям о создании государства Палестина. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что резолюция 2803 не соответствует решениям о создании «независимого и территориально непрерывного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который бы сосуществовал в мире с Израилем».

Кроме того в дипведомстве раскритиковали методы американцев в продвижении резолюции, отметив отсутствие добросовестного обсуждения и учета замечаний других делегаций. Контрпроект России, который был призван преодолеть противоречия через возврат к международно-правовым основам, не был принят во внимание, добавили в МИД РФ.

Там добавили, что за последние два года США шесть раз использовали право вето против проектов резолюций с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, что препятствовало прекращению страданий гражданского населения.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке».