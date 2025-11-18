Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора первой египетской АЭС

Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси примет участие в установке корпуса реактора первой египетской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«19 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видео-конференц-связи примет участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа», — говорится в сообщении.

Российская государственная корпорация «Росатом» приступила к строительству первой атомной станции в Египте в июле 2022 года. Согласно проекту, «Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией Египта и первым крупным проектом «Росатома» в Африке. На строительство станции выделено $30 млрд, она будет состоять четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Соглашение между правительствами Египта и России о строительстве атомной электростанции было заключено в ноябре 2015 года в Каире.

Ранее «Росатом» отгрузил два корпуса АЭС в Египет и Турцию.