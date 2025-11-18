Привлечение в свою первую администрацию бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона было одним из самых наивных шагов главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение высказал офицер американской армии в отставке, бывший аналитик ЦРУ Рон Аледо. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, Трамп собственноручно «пустил врага» в свою команду, усугубив тем самым ситуацию вокруг Украины.

«Он позвал главного неоконсерватора, сверхнеоконсерватора, верховного глобалиста среди глобалистов в свою администрацию. Он взял Болтона в качестве жеста примирения с истеблишментом Республиканской партии, с его нетрампистской частью, с глобалистами, которые хотели сделать Ирак новым Канзасом», — отметил эксперт.

И то, что Трамп привлек старшего директора Совета нацбезопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горку в свою новую администрацию, — еще один признак его недальновидности, добавил Аледо.

В конце октября Болтон заявил, что Соединенные Штаты близки к передаче ракет Tomahawk Киеву. По его словам, Трамп не стремится помочь Украине победить в противостоянии с РФ, он, скорее, намерен урегулировать вооруженный конфликт, так как «всегда является победителем».

Ранее в Польше раскритиковали непредсказуемость Трампа.