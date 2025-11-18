Политолог оценил слова Писториуса о скорой войне НАТО и России

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что конфликт между Россией и НАТО может начаться раньше, чем предполагалось, в связи с чем нужно еще качественнее вооружить армии стран альянса. По мнению эксперта, глава военного ведомства ФРГ таким образом лоббирует интересы военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Он же должен заниматься мобилизацией, сбором средств, агитировать за увеличение финансирования. К тому же это не первое заявление Писториуса такого рода, он выступает за увеличение численности немецкой армии и так далее», — отметил Бовт.

В то же время такие заявления отражают настроения общества в Германии, которое готовят к конфликту уже не первый год, добавил он.

Накануне Писториус высказал предположение, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. Некоторые эксперты считают, что прошло «последнее мирное лето». Российский МИД, комментируя слова германского министра, заметил, что теперь «нет сомнений в том, кто агрессор». В Госдуме предупредили, что НАТО проиграет, если начнет войну с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан заявил, что Европа находится на пути к войне.