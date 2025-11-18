Трамп заявил, что Россия и Китай поддержали его мирный план по Газе

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что Совбез ООН поддержал идею о создании «совета мира» для управления сектором Газа.

По его словам, решение поддержали Китай, Россия, Франция, Британия и Пакистан.

«Поздравляю весь мир с потрясающим голосованием в Совете Безопасности ООН, которое только что состоялось! Совет единогласно признал и одобрил создание Совета Мира (Board of Peace), который я буду иметь честь возглавить», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, в состав «Совета мира» войдут «влиятельные и уважаемые лидеры планеты». Он добавил, что состав совета директоров и многие другие интересные объявления будут сделаны в ближайшие недели.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Небензя подверг критике принятую СБ ООН резолюцию по Газе.