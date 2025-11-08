На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о противостоянии Каллас и фон дер Ляйен

Politico: Каллас не смогла вернуть главного врага фон дер Ляйен в Брюссель
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра, которого называют «главным врагом» председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Каллас намеревалась назначить Зельмайра своим ближайшим советником, что способствовало бы укреплению ее власти, однако несогласие с этим выбором со стороны ЕК ударило по его кандидатуре. Из-за этого главный критик фон дер Ляйен остался послом Евросоюза в Ватикане, а Каллас потерпела неудачу в схватке за влияние.

В случае назначения Зельмайр стал бы рода «монстром под кроватью» для главы ЕК, но в действительности же он был бы таким монстром и для главы Евродипломатии, говорится в статье.

В конце декабря о ссоре Каллас и фон дер Ляйен сообщила немецкая газета Die Welt. По данным издания, глава Евродипломатии потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.

Ранее в Европарламенте не поддержали два вотума недоверия главе ЕК.

