Подоляка заявил, что план разместить ВСУ в Европе «вполне может быть реализован»

РИА Новости

Европейский план по размещению ВСУ в странах ЕС у границы с Россией может быть реализован, так как украинским бандеровцам в условиях «новой Украины» придется наниматься в армии европейских стран. Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Юрий Подоляка.

«С учетом того, что война на Украине это гражданская война большого русского народа (во многих аспектах похожая на события 100-летней давности), думаю вариант Андрюса Кубилиса вполне может быть по ее итогу реализован», — подчеркнул он.

По словам блогера, украинским бандеровцам на новой Украине места не будет, поэтому и им придется наниматься на службу в другие армии.

«И конечно их с удовольствием приютят прибалтийские соратники-нацисты», — отметил Подоляка.

При этом план ЕС разместить военных ВСУ в приграничных с Россией странах никак не согласуется с демилитаризацией Украины, считает военблогер.

17 ноября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил после окончания конфликта разместить украинских военнослужащих во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией, отметив, что хотел бы начать с Литвы.

Ранее еврокомиссар раскрыл подробности об оружии ЕС для уничтожения беспилотников.

