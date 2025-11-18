На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом обсудит с православной делегацией гонения на УПЦ

Власти США намерены обсудить с православной делегацией гонения на УПЦ
SOPA Images/Global Look Press

Администрация Белого дома анонсировала предстоящую встречу с делегацией православных священнослужителей для обсуждения проблемы преследования Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны Киева. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, предоставленном американскому порталу Hill.

«Управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, делегация сообщила американским конгрессменам о планируемых встречах в Государственном департаменте США. Некоторые законодатели от Республиканской партии настаивают на проведении генеральным прокурором США Пэм Бонди расследования деятельности Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

«РПЦЗ активно стремится расширить свое политическое влияние в Соединенных Штатах, в том числе через мероприятие, якобы запланированное на 18 ноября 2025 года, целью которого является лоббирование членов конгресса и их сотрудников», — говорится в черновике письма конгрессмена-республиканца Джо Уилсона на имя Пэм Бонди.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые услышал о проблемах УПЦ от Путина.

