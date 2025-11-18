Небензя: Россия не стала вносить свою резолюцию по Газе в СБ ООН

Россия приняла решение не вносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по урегулированию в секторе Газа, чтобы учесть позицию палестинского руководства. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, такое решение принято с учетом поддержки большинством арабских и мусульманских стран американского проекта резолюции, а также для предотвращения возобновления кровопролития в палестинском анклаве.

«Россия приняла к сведению позицию Рамаллы, а также многих арабо-мусульманских государств, выступивших в поддержку американского проекта, во избежание возобновления кровопролития в анклаве. В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

18 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались только постоянные члены — Россия и Китай.

Американский проект предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «совет мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение палестинской проблемы, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие радикальной палестинской группировки ХАМАС в управлении сектором в будущем.

Ранее Небензя предупредил о рисках для миротворцев в Газе.