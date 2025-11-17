Нетаньяху осудил израильских поселенцев, устроивших поджоги в палестинской деревне

Нетаньяху: я лично разберусь с поджогами машин и домов палестинцев

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично разберется с поджогами палестинских автомобилей и домов на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, он с большой серьезностью относится к беспорядкам и попытке горстки экстремистов, не представляющих интересы израильских поселенцев на Западном берегу реки, взять закон в свои руки. Он подчеркнул, что намерен лично разобраться с происшедшим и для принятия необходимых мер как можно скорее созовет совещание глав соответствующих министерств.

Нетаньяху призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности участников беспорядков. Он поддержал «решительные и бесстрашные» действия армии и силовых структур по поддержанию порядка.

В понедельник вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ведется поиск десятков неизвестных израильтян, поджигавших дома и автомобили в палестинской деревне аль-Джабаа близ города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

По имеющейся информации, поджоги начались после того, как силовики эвакуировали из этого района незаконный форпост израильских поселенцев.

25 августа сообщалось, что израильские власти с помощью бульдозеров выкорчевали сотни деревьев на Западном берегу реки Иордан.

Ранее израильские поселенцы напали на машину представительства РФ в Палестине.