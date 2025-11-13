Премьер Литвы заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией

Ругинене: Эстония и Латвия готовы закрыть границу с Белоруссией по примеру Литвы

Эстония и Латвия готовы присоединиться к ограничениям против Белоруссии и по примеру Литвы закрыть границу для автотранспорта, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщает ТАСС.

«От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что если белорусский режим будет продолжать атаковать нас и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу», — сказала политик.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

После этого Минск запретил литовским грузовикам передвигаться по территории республики.

Ранее Вильнюс обвинил Минск в отказе выпускать литовские грузовики.