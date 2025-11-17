На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: директор ФБР выделил группу элитных агентов для охраны подруги

Глава ФБР Патель выделил группу элитных агентов для охраны возлюбленной
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Девушка директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя Алексис Уилкинс находится под охраной элитных агентов спецслужбы. Об этом сообщает американский телеканал MS Now со ссылкой на источники.

«Алексис Уилкинс, девушка Пателя, находится под охраной элитных агентов ФБР, обычно приписанных к группе спецназа местного отделения ФБР в Нэшвилле, где Уилкинс проводит время по работе», — сказано в публикации.

По словам источников, данная ситуация вызывает опасения, что такое распоряжение может замедлить реагирование правоохранительных органов на другие инциденты, например, теракты.

При этом люди, знакомые с протоколами безопасности ФБР, заявили, что им неизвестны случаи, когда возлюбленные высокопоставленных чиновников агентства получали бы охрану, предоставляемую государством.

В Федеральном бюро расследований ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее в ФБР уволили сотрудников, вставших на колени во время протестов в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами