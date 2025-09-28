На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о состоянии «идеального шторма» для перехода к новому миропорядку

Песков: ситуация в мире сейчас непредсказуемая и турбулентная
Roman Naumov/Global Look Press

Сегодняшняя глобальная турбулентность - это, вероятно, неизбежный этап для перехода к новому миропорядку, заявил на медиафоруме в Алма-Ате пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Действительно, мы живем в мире, полном непредсказуемости, абсолютной турбулентности. Временами кажется, что и в экономике, и в информации, и в международных делах - все кругом приходит в состояние идеального шторма», — рассказал Песков.

По его мнению, нужно пройти через эту турбулентность, чтобы сформировать структуру будущего мира.

Он добавил, что через непредсказуемость и турбулентность надежнее проходить «рука об руку с настоящими друзьями и партнерами». Москва считает Казахстан своим надежным другом, заключил Песков.

До этого представитель Кремля заявил, что современная система глобального управления во многом неэффективна. По его мнению, современная система глобального управления «буксует». Песков уточнил, что наступило время подумать о том, как придать ей большую эффективность.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Байдена о новом миропорядке.

