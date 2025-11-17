Стубб надеется, что решение по финансированию Украины найдут до саммита ЕС

Стубб выразил надежду, что решение по финансированию Киева найдут до саммита ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что Евросоюзу (ЕС) удастся решить проблему с продолжением финансирования Украины до запланированного на декабрь саммита объединения. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я надеюсь, что когда лидеры стран ЕС направятся в декабре на заседание Европейского совета, решения проблемы удастся найти, потому что крайне важно продолжать финансировать Украину», — заявил он.

Стубб уточнил, что есть три варианта по финансовой помощи Киеву: выдавать средства Киеву напрямую от государств ЕС, взять в долг всем странам объединения для Украины или использовать замороженные российские активы.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина не сможет вернуть беспроцентный кредит в размере €140 млрд, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов России. В Париже выразили надежду, что партнеры «разделят с ними финансовый риск». При этом консенсуса по российским активам в ЕС по-прежнему нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у двух стран ЕС появился повод заблокировать выдачу Украине кредита за счет активов РФ.