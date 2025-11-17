На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стубб надеется, что решение по финансированию Украины найдут до саммита ЕС

Стубб выразил надежду, что решение по финансированию Киева найдут до саммита ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что Евросоюзу (ЕС) удастся решить проблему с продолжением финансирования Украины до запланированного на декабрь саммита объединения. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я надеюсь, что когда лидеры стран ЕС направятся в декабре на заседание Европейского совета, решения проблемы удастся найти, потому что крайне важно продолжать финансировать Украину», — заявил он.

Стубб уточнил, что есть три варианта по финансовой помощи Киеву: выдавать средства Киеву напрямую от государств ЕС, взять в долг всем странам объединения для Украины или использовать замороженные российские активы.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина не сможет вернуть беспроцентный кредит в размере €140 млрд, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов России. В Париже выразили надежду, что партнеры «разделят с ними финансовый риск». При этом консенсуса по российским активам в ЕС по-прежнему нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у двух стран ЕС появился повод заблокировать выдачу Украине кредита за счет активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами