Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп входе парада в честь военно-морских сил (ВМС) в штате Вирджиния заявил, что Соединенные Штаты могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По словам Трампа, во Вьетнаме США перестали бороться за победу.

«Мы бы легко победили. Легко бы победили в Афганистане. Легко выиграли бы любую войну. Но мы были политически корректными: давайте легче. Теперь мы не политкорректны, мы выигрываем», — поделился Трамп.

30 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к потенциальному военному конфликту.

Кейн отметил, что США живут в динамичные, потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут. Генерал добавил, что противники Вашингтона сегодня действуют более скоординированно, чем раньше.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

