На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме

Трамп: США проиграли во Вьетнаме и Афганистане из-за политкорректности
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп входе парада в честь военно-морских сил (ВМС) в штате Вирджиния заявил, что Соединенные Штаты могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По словам Трампа, во Вьетнаме США перестали бороться за победу.

«Мы бы легко победили. Легко бы победили в Афганистане. Легко выиграли бы любую войну. Но мы были политически корректными: давайте легче. Теперь мы не политкорректны, мы выигрываем», — поделился Трамп.

30 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к потенциальному военному конфликту.

Кейн отметил, что США живут в динамичные, потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут. Генерал добавил, что противники Вашингтона сегодня действуют более скоординированно, чем раньше.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Ранее Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами