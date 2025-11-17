Россия в случае необходимости будет готова ответить на агрессию стран НАТО. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин (на фото), комментируя слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса об угрозе военного конфликта РФ и НАТО в ближайшие годы.

«Заявление министра обороны Германии показывает нам, что блок носит не оборонительный, а агрессивный характер», — отметил парламентарий.

Он отметил, что страны НАТО уже вовлечены в конфликт с Россией в рамках украинского кризиса. Депутат напомнил о наемниках из альянса, а также непрекращающихся поставках вооружений.

При этом Швыткин подчеркнул, что Россия «никогда не стремилась и не стремится» к военным действиям и разжиганию войны с блоком НАТО.

До этого Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы. По словам министра обороны Германии, вопрос о сроках потенциального конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты полагают, что когда Россия «восстановит свои вооруженные силы», будет способна напасть на члена НАТО на востоке. Речь идет о 2029 годе, уточнил он.

В то же время он добавил, что оценки начинают меняться. Эксперты предполагают, что якобы «нападение» возможно с 2028 года, а часть из них считает, что прошедшее лето было последним мирным, указал Писториус.

Ранее Путин назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов».