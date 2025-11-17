На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-премьер Украины считает Миндича лишь исполнителем в коррупционной схеме властей

Азаров: Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе Ермака и Зеленского
Еврейская община города Днепр

Украинский предприниматель Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Это только вершина айсберга, который установил «Ермак — Зеленский». Никакой там не Миндич, я хочу, чтобы мы понимали это. Миндич и все его Цукерманы, Горбуненко и Чернышовы — это все исполнители той системы», — написал он.

По словам Азарова, перед украинским бизнесменом поставили задачу «варить бабки» под «крышей» за счет властей.

Экс-премьер высказал мнение, что Зеленский вместе со своими сообщниками годами занимался «массовым ограблением» граждан Украины.

До этого украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что коррупционную схему в сфере энергетики на Украине разработал и реализовал не Миндич, а стоящие за ним люди. По его словам, Миндич не смог бы разработать такие сложные схемы.

Ранее на Украине предложили два варианта действий против Зеленского из-за коррупции.

Все новости на тему:
Новости Украины
