Президент Финляндии признал авторитет Лаврова на мировой арене

Стубб: Лавров — единственный человек, знающий все договоры в мире до мелочей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров является единственным человеком в мире, который знает все международные договоры до мельчайших деталей. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время интервью The Associated Press (AP).

Финский лидер признал, что Лавров обладает большим опытом в международных делах, в связи с чем его аргументацию бывает «крайне сложно оспорить».

«Сергей Лавров проработал в советской и российской дипломатии более 30 лет, а министром иностранных дел пробыл более 20 лет», — обратил внимание Стубб.

До этого Александр Стубб вспомнил случай, когда он был главой МИД Финляндии и возвращался из поездки в Сибирь. У Стубба не оказалось с собой необходимых документов, из-за чего его самолет задержали до выяснения обстоятельств. Однако от неприятностей Стубба спас телефонный номер Лаврова. Финский лидер признался, что показал его и пригрозил, что если его не отпустят, то он позвонит главе российского МИД. По его словам, он уже готов был нажать на кнопку вызова, однако этого не потребовалось.

Ранее в Кремле объяснили авторитет главы МИД Лаврова на мировой арене.

