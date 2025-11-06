Главы швейцарских компаний обсудили с Трампом отмену тарифов

Шесть глав швейцарских компаний на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудили отмену тарифов на товары из Швейцарии. Об этом сообщила газета Tribune de Genève (TdG).

Встреча прошла во вторник в Овальном кабинете. В состав делегации входили преимущественно руководители транснациональных компаний со штаб-квартирой в Женеве. Альфред Гантнер, глава компании по управлению активами Partners Group, был единственным уроженцем Цюриха. Остальными были Жан-Фредерик Дюфур, глава Rolex, и его конкурент Иоганн Руперт, президент и основатель люксового конгломерата Richemont, в который входят Cartier, Piaget и Vacheron Constantin.

В своем совместном заявлении руководители бизнеса указали, что встреча «была направлена ​​на то, чтобы подчеркнуть прочность и постоянство экономических отношений между Швейцарией и Соединенными Штатами».

По их словам, она прошла в конструктивном духе и позволила заявить об их поддержке продолжающегося диалога между правительствами двух стран. Говоря о «едином подходе», который «отражает сближение государственных и частных интересов в Швейцарии», руководители компаний сообщили, что направили «подробный отчет» об этих обсуждениях в Федеральный совет, а также в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии.

Ранее сообщалось, что США могут снять пошлины на некоторые товары.