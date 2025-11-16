В США рассказали, к какой дате надеются заключить соглашение с КНР по редкоземам

США надеются, что заключат соглашение по редкоземам с Китаем к концу ноября

Вашингтон рассчитывает на подписание с Пекином соглашения по редкоземельным металлам к концу месяца. Об этом рассказал глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Мы еще не заключили само соглашение, надеемся сделать это ко Дню благодарения (в 2025 году отмечается 27 ноября. — «Газета.Ru»)», — уточнил министр.

По словам Бессента, Китай будет соблюдать свои обязательства по сделке, в противном случае у США есть «много рычагов давления».

30 октября Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о планах в ближайшие годы перестать зависеть от поставок редкоземов из КНР.