Пушков отметил «обрушение» уровня рождаемости в Европе

Сенатор Пушков указал на снижение уровня рождаемости в Европе
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на снижение уровня рождаемости в странах Европы.

«Уровень рождаемости в Европе не просто падает - он обрушивается. В Польше он самый низкий за последние 200 лет. В Финляндии с 2010 года упал на 33 процента. В Австрии, Германии, Италии находится на очень низком уровне вот уже 35 лет», — написал Пушков.

По оценке парламентария, замещение коренного населения мигрантами – это не только политика властей этих стран, но и «фактический выбор их народов».

До этого сообщалось, что страны Вишеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия Польша) планируют оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Европейского союза. Отмечается, что Чехия и Польша могут запросить освобождение от новых обязанностей из-за своей сложной миграционной ситуации. Если большинство стран — членов Европейского союза откажутся принимать мигрантов, то Еврокомиссия (ЕК) не сможет оштрафовать их.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

