Bloomberg: Мерц и его министры неспособны решить вопросы, стоящие перед Геманией

Немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем столкнулось с растущим недовольством граждан из-за неспособности решить ключевые проблемы страны. Это ставит под угрозу дальнейшее пребывание у власти политика, пишет Bloomberg.

Агентство охарактеризовало Мерца как «спотыкающегося» канцлера, предрекая ему судьбу, схожую с его предшественником Олафом Шольцем, который не доработал до конца срока.

Bloomberg отмечает, что решающим станет следующий год, когда в январе вступит в силу новая экономическая политика, призванная улучшить положение компаний и потребителей. Кроме того, выборы в пяти федеральных землях станут индикатором общественного мнения о работе правительства.

Мерц, пришедший к власти весной текущего года, обещал остановить миграционный поток, укрепить бундесвер и преодолеть экономический спад. Несмотря на обещания добиться первых результатов к лету, существенных изменений не произошло, что породило слухи о возможной досрочной отставке его правительства.

