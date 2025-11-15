На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg назвал Мерца «спотыкающимся» канцлером

Bloomberg: Мерц и его министры неспособны решить вопросы, стоящие перед Геманией
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем столкнулось с растущим недовольством граждан из-за неспособности решить ключевые проблемы страны. Это ставит под угрозу дальнейшее пребывание у власти политика, пишет Bloomberg.

Агентство охарактеризовало Мерца как «спотыкающегося» канцлера, предрекая ему судьбу, схожую с его предшественником Олафом Шольцем, который не доработал до конца срока.

Bloomberg отмечает, что решающим станет следующий год, когда в январе вступит в силу новая экономическая политика, призванная улучшить положение компаний и потребителей. Кроме того, выборы в пяти федеральных землях станут индикатором общественного мнения о работе правительства.

Мерц, пришедший к власти весной текущего года, обещал остановить миграционный поток, укрепить бундесвер и преодолеть экономический спад. Несмотря на обещания добиться первых результатов к лету, существенных изменений не произошло, что породило слухи о возможной досрочной отставке его правительства.

Ранее Мерц пожаловался на «страдания» немецкого бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами