Минск призвал Европу к восстановлению прежнего режима работы границ

Минск поприветствовал решение Варшавы о возобновлении работы двух КПП на границе
Global Look Press

Белоруссия призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима пограничных пунктов пропуска в интересах развития трансграничного сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков, передает госагентство «БелТА».

Перспективы развития ситуации на границе с государствами Европейского союза обсуждались на совещании с участием премьер-министра республики Александра Турчина, главы МИД Максима Рыженкова, руководителя Государственного погранкомитета Константина Молостова и др.

«Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества», — сказал Варанков.

Он подчеркнул, что настоящее положение дел не отвечает интересам ни Белоруссии, ни ЕС. При этом белорусская сторона приветствует решение польских властей о возобновлении работы двух ранее закрытых пунктов пропуска через границу , отметил Варанков. Он выразил уверенность, что это решение окажет положительное влияние прежде всего на приграничную торговлю.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее Польша уведомила Белоруссию о намерении открыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе государств.

