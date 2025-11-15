На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаеву вручили высшую награду Узбекистана

Мирзиёев вручил Токаеву высшую госнаграду Узбекистана
Веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом «Дружба высшей степени». Информация опубликована на сайте президента Узбекистана.

Церемония награждения состоялась в резиденции «Куксарой». Вручая награду, Мирзиёев отметил личные заслуги Токаева в укреплении дружбы, стратегического партнерства и союзничества между братскими народами.

Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям узбекско-казахстанские отношения стали активно развиваться и теперь их можно назвать образцовыми. Мирзиёев обратил внимание на активный товарооборот между странами, реализацию крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспорта.

Лидер Узбекистана отдельно отметил вклад Токаева в усилия по продвижению идей мира, которые он продвигает как на международном уровне, так и в регионе.

В ответном слове президент Казахстана поблагодарил Мирзиёева за награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Ранее Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

