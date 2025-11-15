Странам Европы, попавшим в зависимость от евробюрократии, необходимо восстановить свою политическую автономию и свободу наций. Об этом заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, пишет ТАСС.

В субботу, 15 ноября, он принимает участие во II международном симпозиуме «БРИКС — Европа». Мероприятие проходит в Сочи.

«Мы должны объединить усилия и стать плечом к плечу против этой власти (Европейской комиссии — «Газета.Ru»), которая играет ведущую роль в Европе, и вернуть права людям на информацию, на выбор», — сказал Пьер де Голль.

По его мнению, если европейские государства не восстановят политическую автономию, то окажутся за пределами мировой политики. В связи с этим внук экс-президента Франции призвал страны Европы отстаивать свои суверенитет и духовность, а также интересы партнеров.

Также Пьер де Голль выразил опасения в связи с попытками спровоцировать эскалацию украинского конфликта. Он подчеркнул, что нужно отказаться от «разжигания данной ситуации, которая может привести к мировой войне».

Ранее в Европейском парламенте призвали активизировать контакты с РФ.