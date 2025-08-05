В Госдуме призвали запретить продавать конфеты в имитирующей алкоголь упаковке

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») направила письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой дать оценку и разработать законодательные изменения в вопросе продажи конфет в упаковке, стилизованной под алкоголь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По словам парламентария, в ее адрес поступило обращение от жителя Московской области о том, что в одном из сетевых магазинов продаются конфеты с начинкой на основе темного пива, упаковка которых стилизована под пивную банку. Буцкая отметила, что продажа конфет в таких упаковках противоречит закону о защите прав потребителей.

Депутат добавила, что продажа подобной продукции может формировать у детей положительные ассоциации с алкоголем.

До этого депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что энергетики в российских магазинах следует продавать отдельно от обычных безалкогольных напитков, так как это позволит подчеркнуть, что они опасны для здоровья. По его словам, сегодня энергетики – это одна из главных опасностей для здоровья детей и подростков.

Ранее в России призвали запретить продавать фастфуд детям.