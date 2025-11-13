На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Треть россиян планируют самостоятельно откладывать деньги на пенсию

Треть россиян рассчитывают самостоятельно обеспечить себе старость
Каждый восьмой (12%) уже сейчас формирует собственные пенсионные накопления, 36% пока только планируют самостоятельно обеспечить себе безбедную старость, а половина (52%) рассчитывают только на государственную пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Группы Ренессанс Страхование. С ними ознакомилась «Газета.Ru».

Чтобы финансово обеспечить себя после выхода на пенсию за счет негосударственных источников, россияне в большинстве случаев вкладывают деньги в недвижимость — такой ответ дали 39% опрошенных. Почти каждый третий (32%) использует для этого банковские вклады, четверть респондентов ведут инвестиционную деятельность, а каждый пятый покупает ценные бумаги. Те респонденты, которые не рассматривают альтернативные источники пенсии, чаще всего называли причиной низкий доход (36%) или недоверие к финансовым инструментам (23%).

Чаще всего самостоятельно откладывают на пенсию те, кто располагает заработком от 300 до 500 тыс. рублей в месяц — среди данной группы доля таких респондентов составила 36%. При этом лишь каждый восьмой опрошенный (12%) с ежемесячным заработком от 500 тыс. рублей копит на пенсию с помощью альтернативных источников. Среди городов, жители которых в меньшей степени рассчитывают на государственную пенсию, лидирует Челябинск — 22% опрошенных жителей копят деньги на старость своими силами. В топ-3 также вошли Москва и Санкт-Петербург (18 и 15% соответственно).

Формируя пенсионные накопления самостоятельно, свыше половины респондентов откладывают не более 10% от своего регулярного дохода, каждый третий откладывает не более 30% заработка, и только 6% опрошенных выделяют на это свыше 30% дохода. При этом каждый пятый (22%) откладывает денежные средства ежемесячно — с каждой зарплаты, а свыше трети (35%) — не чаще, чем один раз в год.

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию.

