В Британии раскрыли план США по сектору Газа

Guardian: план США по Газе предполагает раздел анклава на две части

Центральное командование Вооруженных сил США составило план по сектору Газа, в рамках которого предложило разделить анклав на две части. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на американские источники.

По данным издания, в рамках плана США хотят разделить Газу на «зеленую» и «красную» зоны. Первая будет находиться под контролем Израиля и международного воинского контингента, вторая — под контролем палестинских группировок.

Газета отметила, что, согласно плану, в «зеленой» зоне будет идти реконструкция, а «красная» останется «лежать в руинах». По словам источников, таким образом власти США хотят побудить палестинцев переезжать в «зеленую» после прекращения огня.

«Мирные жители в Газе начнут перебираться [в «зеленую» зону] и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить [переселение] с помощью военной операции», — сказал источник.

8 ноября газета Financial Times сообщила, что арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях США. По информации издания, такая позиция связана с опасениями долгосрочного раздела палестинской территории.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о планах США построить военную базу на границе Газы.